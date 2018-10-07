Решение Арбитражного суда Москвы «открывает путь к спасению уникального предприятия»

Об этом сообщил изданию «Право.ru» временно исполняющий обязанности конкурсного управляющего Александр Костюнин. Напомним, Арбитражный суд города Москвы признал биотехнологическое АО «Партнер» банкротом и объявил об открытии конкурсного производства. Заявление о банкротстве «Партнера» поступило в феврале 2018 года, заявителем, среди прочих, выступил «Фондсервисбанк».

В отношении АО «Партнер» заявлено требований кредиторов на сумму более 2 млрд, в реестр требований в данный момент включена половина – более миллиарда рублей. По словам Александра Костюнина, сейчас АО «Партнер» имеет более 35 млн руб. задолженности по заработной плате и более 250 млн руб. долга по налогам. При этом управляющий подчеркнул, что активов и имущества компании не хватит для удовлетворения всех требований кредиторов, поскольку имущество находится в залоге у банков. По его словам, из 1 млрд руб. активов, более 800 млн руб. составляют займы экс-гендиректора и акционера «Партнера» Игоря Вайнштока, а также трех других физлиц-акционеров. Он подчеркнул, что питает надежду на то, что Игорь Вайнштейн и партнеры проявят «законопослушность, благоразумие и содействие» в реализации им своих обязанностей. Приступить к принятию в ведение и инвентаризации имущества компании-банкрота, а также принять меры по обеспечению его сохранности управляющий должен сразу же после судебного решения. АО «Партнер» является разработчиком и производителем ряда лекарств, включенных в действующий перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов, утверждаемый Правительством. Александр Костюнин отметил, что при слаженных действиях предприятие получит второй шанс и способно стать в будущем гордостью отечественной фарминдустрии.

