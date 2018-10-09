За выигрыш медалей на конкурсе «EuroSkills 2018» столичным школьникам полагаются денежные призы

Недавно руководитель столичного Депобразования Исаак Калина заострил внимание на привлекательности московских колледжей в качестве учебных заведений, где легко освоить престижную профессию. Студенты в настоящее время изучают в них востребованные городом специальности. В столице наблюдается рост интереса к профобразованию, что доказывается результатами выступлений местных студентов на разных конкурсах. В частности, сборная Москвы трижды побеждала на соревнованиях «Молодые профессионалы». Об этом информирует РИА ФАН.

Как напомнил в своем личном профиле в Twitter, столичный градоначальник Сергей Собянин, московские школьники отлично проявили себя на конкурсе профессионального мастерства «EuroSkills 2018» в Будапеште. Они завоевали в составе сборной РФ две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали. За каждую из них полагается денежное поощрение. Так, за «золото» выплатят 1 млн. рублей, за серебро — 500 тыс. рублей, а за «бронзу» — 250 тыс. рублей.







