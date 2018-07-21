Дочь Джорджа Буша рассказала о призраках в Белом доме

Сегодня, 20:01 \\ Общество

Дочь бывшего президента США Джорджа Буша Дженна Буш-Хагер рассказала о том, как встречалась с призраками в Белом доме. 

 Сейчас Дженне уже 43 года, но она все еще хорошо помнит, как в детстве они с сестрой Барбарой слышали очень странные звуки в той комнате, где они жили. 

По словам женщины, она слышала, как в одном из каминов играла музыка из 1920-х годов. Потом через неделю из того же камина уже звучало оперное пение. 

Тогда она рассказала о том, что произошло одному из работников Белого дома. На что он поделился с Дженной, что если он расскажет, что слышал, она ему все равно не поверит. 

Но несмотря на все это, Дженна всегда считала, что данные призраки всегда являлись только с добрыми намерениями и не хотели причинять никому вреда. 

Тем временем в одном из клубов в Великобритании на камеру наблюдения было зафиксировано необычное явление. Когда клуб был закрыт, система безопасности сработала, хотя там никого не было. На записи видно, как предметы на барной стойке передвигались сами по себе.  

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Автор - Тереза Кёльн
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