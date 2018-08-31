Воронежскую бобслеистку отстранили от тренировок из-за поста в Instagram

Полина Назарук, серебряный призер ЧМ по бобслею отстранена от тренировок в составе команды в Сочи из-за ее критики в Instagram.

Воронежская спортсменка негативно высказалась насчет своего боба на своей странице в Instagram. В сторис она рассказала, что ей все время приходится тренироваться “на дровах”, что было сказано в довольно грубой манере, позднее она добавила, что очень любит президента.

Назарук рассказывает, что за все время тренировок всем спортсменам никак не могут выдать приличное оборудование. Она считает, что ей выдали боб, который не соответствует ее уровню, как и другим пилотам. Кроме того, некоторым участникам и вовсе не выдали оборудование.

После данного возмущения у Полины и вовсе забрали ее боб и отстранили от тренировок.

Она рассказывает, что приходит тренироваться и ведет себя подобающе, не нарушая дисциплину, но ее просто игнорируют.

Также бобслеистка рассказывает, что ее вызвали просто отстранили, в том числе и от отбора на Кубок мира. Девушке никак не объяснили причину, ни документально, ни на словах.

Помимо этого, старший тренер команды заявил, что он вовсе не обязан ничего предоставлять, есть нарушение дисциплины, и на этом все.

Тем временем пользователей Instagram шокировала фотография жены Макрона, где видно, что она очень похудела. Некоторые пользователи заподозрили ее в анорексии.