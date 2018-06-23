Ушел из жизни лидер группы "Нэнси" Сергей Бондаренко

О смерти сына рассказал создатель коллектива Анатолий Бондаренко. Музыкант оповестил широкую общественность на своей странице в Facebook.

Как указал отец, Сергей Бондаренко ушел из жизни 18 октября около 4 часов утра. Подробности происшествия пока остаются неизвестными. Скорее всего, без 31-летнего солиста группа не сможет провести концерт в Киеве, запланированный на 7 декабря.

Анатолий Бондаренко основал свой коллектив в 1992 году, находясь в Константиновке Донецкой области. Он сам писал и исполнял композиции в стиле поп-рок вместе с выходцами из Украины и России. Главным хитом группы стала песня "Дым сигарет с ментолом", созданная в год основания. Примечательно, что название "Нэнси" музыкантам выбрала экстрасенс - у него оказалась хорошая энергетика. В 2000-м к группе присоединился Сергей Бондаренко, который стал новым лидером.