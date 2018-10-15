Получить туристическую визу в Японию станет легче

Сегодня, 17:09 \\ Общество

В 2020 году в Японии начнут работу электронные визы, которые привлекут больше туристов со всего мира.

Правительство Японии работает над упрощением въезда в страну для туристов из разных государств. Система электронных виз по плану начнет действовать в апреле 2020 года. Любой желающий сможет самостоятельно подать заявку на такую визу, что по замыслу разработчиков в разы облегчит процедуру. На начальном этапе услуга подразумевает разовое посещение Японии. В дальнейшем список документов для визы, которые можно оформить онлайн будет расширяться.

В МИД страны восходящего солнца выразили надежду, что система электронных виз привлечет туристов, что будет очень кстати, ведь Токио примет в 2020 году Олимпийские игры. Специалисты посчитали, что благодаря такому нововведению годовое количество туристов в Японии достигнет 60 млн человек к 2030 году.

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Автор - Антон Словацкий
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