На Таймыре начнут работу передвижные морги

Сегодня, 16:37 \\ Общество

Региональные власти на Таймыре купили два мобильных морга.

Два передвижных морга будут функционировать на Таймыре. Информация подтверждена официальным порталом района. Небольшие здания, площадью 30 квадратных метров, оборудованы всеми необходимыми приспособлениями и инструментами для проведения вскрытия, включая холодильную камеру, вентиляцию, водоснабжение и электричество. Мобильный морг будет передвигаться на санях.

До появления таких модулей, местным жителям приходилось самостоятельно хоронить покойников, без вскрытия и судебно-медицинской экспертизы. Соответственно без подтверждения смерти. В сообщении от регионального руководства говорится, что передвижные морги будут отправлены в Волчанку и Усть-Авам, а в скором времени прибудет ещё один, который летом направится в Хантайское Озеро. В дальнейшем администрация рассчитывает приобрести еще несколько моргов. Главной задачей таких станций станет сохранение тела до прибытия патологоанатома.

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Автор - Антон Словацкий
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