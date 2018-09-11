Навальный предложил главе Росгвардии заменить дуэль на теледебаты

Сегодня, 16:18 \\ Общество

В крайнем случае, лидер ФБК сможет транслировать переговоры на своем YouTube-канале. Именно через него блогер и обратился к своему сопернику.

 Напомним, Виктор Золотов возмущенно отреагировал на расследование ФБК о закупках Росгвардии. Как офицер, глава ведомства не стерпел "оскорбительных" и "клеветнических" высказываний. Желая получить "сатисфакцию", Виктор Золотов вызвал Алексея Навального на дуэль в формате любого из существующих единоборств.

Ответчик согласился ответить за свои высказывания. Однако вспомнил и другие дуэльные традиции, по которым вызываемый должен сам выбрать место и оружие. Алексей Навальный решил заменить физический поединок на теледебаты. Он предложил Виктору Золотову решить спор в прямом эфире одного из федеральных каналов. Блогер отметил, что на YouTube полемику оппонентов также смогут увидеть миллионы зрителей. По условиям Алексея Навального, глава Росгвардии должен дать ответ к следующей неделе.

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Автор - Александр Лубяной
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