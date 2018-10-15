Дмитрий Тарасов вынужден выплатить долг бывшей супруге Оксане Пономаренко

Дмитрий Тарасов, который является футболистом «Локомотива», должен попрощаться с большой суммой денег. В противном случае, ему придется отправиться за решетку.

Сергей Жорин является адвокатом бывшей жены Тарасова и представляет интересы Оксаны Пономаренко. Сергей сообщил, что футболист не платил алименты и на сегодняшний день вынужден выплатить уже около 15 миллионов рублей. За неуплату задолженности на Дмитрия заведут уголовное дело. К решению суда Тарасов отнесся отрицательно и подал иск об уменьшении суммы в четыре раза, но безуспешно. Мужчине отказали.

Дмитрий Тарасов не только пошел в отказ, но и делал вид, что вовсе не понимает о чем идет речь. А в его иске оказались проблемы с подсудностью.

Ранее стало известно, что футбольный клуб «Локомотив» возьмет на себя ответственность и будет вычитать весь долг Тарасова с его зарплаты на алименты для бывшей супруги Оксаны Пономаренко.