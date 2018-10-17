Московский дом художника Левитана отреставрируют

Сегодня, 15:26 \\ Общество

Дом-мастерская Исаака Левитана, который находится в Большом Трехсвятительском переулке Москвы, будет отреставрирован.

Дом, в котором творил знаменитый русский художник 19 века Исаак Левитан, находится в списке объектов культурного наследия России. Именно в нем мастер написал множество своих шедевров. В гости к нему часто приходили другие именитые современники: Васнецов, Шаляпин, Чехов, Серов и многие другие. В Мосгорнаследии дали согласие на реставрационные работы.

Алексей Емельянов, глава столичного Департамента культурного наследия рассказал, что дом-мастерская Левитана уникален. Кроме мемориальной ценности, он представляет интерес и с точки зрения архитектуры. Основу здания представляет флигель Марии Морозовой, который позже переделал её сын, чтобы заниматься художеством. В конце 19 века над фасадом постройки работал известный архитектор Дриттенпрейс. «Прежде, чем начать реставрацию здания, историки изучат всю документацию. После будут подготовлены соответствующие акты и работы начнутся», - сообщил Алексей Емельянов.

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Автор - Антон Словацкий
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