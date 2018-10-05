Генетики выявили, что каждый восьмой россиянин имеет еврейские корни

Сегодня, 15:02 \\ Общество

По данным исследователей, от 4 до 8% жителей России имеют родственников с еврейским происхождением. 

 Российские генетики провели исследование, благодаря которому удалось выявить количество людей, которые имеют еврейские корни. 

Специалисты помимо социологического опроса провели генетический анализ, чтобы подтвердить точность исследования. 

Так, по результатам выяснилось, что каждый восьмой житель России так или иначе имеет корни евреев-ашкеназов. Около 4% россиян имеют бабушку или дедушку с данными генами, также от 4 да 8 процентов имеют более дальних родственников с еврейскими корнями. 

Помимо этого, за последние 50 лет количество людей, причисляющих себя к родству с евреями, уменьшилось с 1 до 0,16%. 

Также, по данным специалистов, количество евреев и их потомков значительно сокращается. Такие данные удалось получить, анализируя переписи населения. 

Также специалисты выявили, что в некоторых странах к 2040 году вырастет продолжительность жизни. Так лидером стран-долгожителей стала Испания. Следом за ней расположилась Япония. Тройку лидеров закрывает Сингапур. Россия же в данном топе заняла 116 место.

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Автор - Тереза Кёльн
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