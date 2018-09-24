В Канаде невероятно вырос спрос на марихуану после ее легализации

В точках продаж образуются километровые очереди, место в которых начали занимать еще накануне.

В Канаде полностью легализовали марихуану. Как показывают соцопросы, данная мера привела к настоящему ажиотажу.

В магазине в Монреале образовались огромные многочисленные очереди. Местные жители начали занимать места еще ночью. В другом магазине спрос на легальный наркотик подскочил настолько, что некоторые жители начали занимать очередь еще за день до официального старта продаж.

Отмечается, что в Канаде будут работать только две официальные точки продаж в Онтарио.

Помимо этого, спрос невероятно вырос на интернет-площадках. Сайты испытывают огромную нагрузку в связи огромным количеством покупателей. Так, на одном из крупнейших сайтах очередь достигла 11 тысяч пользователей, второй крупный сервис обрабатывает заказы свыше 38 тысяч покупателей.

Тем временем в Волгограде был задержан мужчина, у которого обнаружили 7 грамм марихуаны, теперь ему может грозить лишение свободы сроком в три года.