В Канаде невероятно вырос спрос на марихуану после ее легализации

Сегодня, 14:34 \\ Общество

В точках продаж образуются километровые очереди, место в которых начали занимать еще накануне. 

 В Канаде полностью легализовали марихуану. Как показывают соцопросы, данная мера привела к настоящему ажиотажу.  

В магазине в Монреале образовались огромные многочисленные очереди. Местные жители начали занимать места еще ночью. В другом магазине спрос на легальный наркотик подскочил настолько, что некоторые жители начали занимать очередь еще за день до официального старта продаж. 

Отмечается, что в Канаде будут работать только две официальные точки продаж в Онтарио. 

Помимо этого, спрос невероятно вырос на интернет-площадках. Сайты испытывают огромную нагрузку в связи огромным количеством покупателей. Так, на одном из крупнейших сайтах очередь достигла 11 тысяч пользователей, второй крупный сервис обрабатывает заказы свыше 38 тысяч покупателей. 

Тем временем в Волгограде был задержан мужчина, у которого обнаружили 7 грамм марихуаны, теперь ему может грозить лишение свободы сроком в три года.

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Автор - Тереза Кёльн
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