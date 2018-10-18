В Нижегородской области трех сотрудников службы судебных приставов поймали на мошенничестве

Сегодня, 13:56 \\ Общество

В нижегородском отделе службы судебных приставов три работника при составлении отчета за 2017 год уменьшили свой доход больше чем на 320 тысяч рублей. Но на этом мошенничество этих людей не закончилось, в отчетности они не стали указывать имущество. Прокуратура в Нижегородской области занимается дело, которое завели на нарушителей.

 Один из сотрудников даже уменьшил доход своей супруги на 300 тысяч рублей. Второй не стал регистрировать заработок на прошлом месте работы, его сумма составила 20 тысяч рублей. Третья женщина не предоставила отчетность об имуществе своего супруга.

Владимиру Сметанину, который является заместителем руководителя, управляющего федеральной службой судебных приставов по Нижегородской области , выразили недовольство и вынесли представление об устранении нарушений. Нарушители на данный момент привлекаются к дисциплинарной ответственности.

Ранее в Невинномысске бывшего судью приговорили к одному году исправительных работ. Мужчина предложил взятку человеку за то, чтобы на его автомобиль не наложили арест. Разговор велся о сумме в 20 тысяч рублей.

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Автор - Дарья Андросова
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