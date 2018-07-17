Японские православные поддержали РПЦ

Японская православная церковь последует за Московским патриархатом в решении прекратить евхарестическое общение с Константинополем.

Представители православного мира Японии приняли решение следовать за Русской православной церковью. Об этом СМИ рассказали представители ЯПЦ. «Нам озвучено принятое Священным синодом решение. Православная церковь Японии является автономным образованием, входящим в состав РПЦ. Исходя из этого, нам ничего другого не остается, как полностью следовать за Московским патриархатом», - выразил общее мнение секретарь ЯПЦ.

Создание Японской православной церкви произошло в 1870 году, благодаря русскому миссионеру Николаю Касаткину. Именно он впервые перевел Библию на японский язык, а позднее построил первый православный храм в стране восходящего солнца. Спустя 100 лет его причислили к святым, под именем Николай Японский. Количество прихожан ЯПЦ насчитывает около 36 тыс. человек.

После предоставления Константинопольским синодом автокефалии Украинской церкви, РПЦ отреагировала прекращением евхарестического общения. Это означает, что Константинопольский и Московский патриархат больше не будет проводить совместные службы и литургии.