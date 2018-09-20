Сбербанк и ВТБ создадут авиакомпанию для региональных перевозок

Сбербанк и ВТБ приняли поручение от правительства о создании авиакомпании для региональных перевозок.

Еще в начале года было принято данное решение, но на сегодняшний день бизнес-план начал свое создание. Теперь нужно определить, как будет выглядеть новая авиакомпания, и рассмотреть варианты по составу акционеров. Других подробностей компании не сообщают. Их доля от проекта пока не известна. Возможно, в проекте примут участие и еще несколько крупных компаний.

Времени на создание новейшего регионального перевозчика понадобится довольно много. Ближайший выпуск такого самолета планируется не раньше 2019 года. Перевозки пассажиров составят около 6-10 миллионов человек в год. Такие цифры ровняются с авиакомпанией «Аэрофлот», а также с S7 Group.

Консультантом проекта станет Bain & Company. С данной компанией банки заключили контракт на сумму свыше 55 миллионов рублей каждый. Новый консультант должен завершить работу не позднее 31 декабря.

Компания Bain обязана в рамках договора спланировать, использование каких аэропортов будет входить в состав, а также какие суда смогут сформировать флот.

Также Владимир Путин сообщил о том, что до 2024 года есть необходимость довести показатель перевозок до 50%.

Ранее стало известно о прекращении работы авиакомпании Cobalt Air. Возмещение средств пассажиры смогут забрать в кассах, где приобретали. Все рабочие уволены и уже не выйдут на работу, а деятельность компании остановилась буквально за минуты. В 23:50 17 октября перестала работать авиакомпания Cobalt Air.