В 2019 году в Москве заработают обновленные фонтаны

В городской администрации Москвы пообещали обновить четыре крупных фонтана: «Каменный цветок», поющий фонтан в парке им. Горького, «Дружбу народов» и каскад в парке Победы.

К середине апреля 2019 года московские власти планируют закончить реставрационные работы над крупными фонтанами города. Кроме этого, в парке Святослава Федорова собираются открыть новый фонтан со светомузыкой. Сооружение, площадью в 200 квадратных метров, будет работать в ритме играющей мелодии, когда высота струи зависит от музыкального темпа. Все это будет подсвечиваться прожекторами с разным цветовым спектром. На ВДНХ уже ведутся работы над «Дружбой народов» и «Каменным цветком».

В парке Победы будут установлены обновленные чаши для фонтана. Сейчас проходят работы по их отливу из бетона, после чего каждая чаша будет облицована. Музыкальный фонтан в парке Горького обзаведется новой акустической системой, а также разноцветной подсветкой. В следующем апреле все работы по подготовке фонтанов планируется завершить.