На Гончарной набережной в Москве нашли ночлежку 19 века

Московские строители, прокладывающие инженерные коммуникации на Гончарной набережной, случайно обнаружили фрагменты первой столичной ночлежки.

Группа рабочих подготавливала яму для прокладывания трубы. В одной из таких ям они нашли часть корпуса старого здания, которая осталась целой после сноса. На место сразу же вызвали специалистов. Археологи продолжили раскопки и обнаружили фундамент здания с подвалом. В подвале находились фрагменты печи, которая применялась в Москве на рубеже 19 и 20 веков в качестве центрального отопления. Горячий воздух из нее поступал в систему каналов здания. В Мосгорнаследии сообщили, что археологи нашли печные изразцы.

Историки выяснили, что найденные части здания принадлежат первой ночлежке в Москве. Корпус имел два этажа и входил в сеть зданий, построенных купцом Константином Морозовым. Сейчас на месте находки продолжаются археологические работы. Все фрагменты дома законсервируют, а найденные предметы передадут в столичные музеи.