Блогер Лена Миро назвала стресс главной причиной лишнего веса

Популярная интернет-журналистка Лена Миро призвала мужчин и женщин любить себя и оберегать от стресса, чтобы иметь красивую фигуру и здоровое тело.

«Акула пера» Лена Миро считает, что именно хронический стресс является основной причиной медленного обмена веществ, на фоне чего возникает лишний вес и даже ожирение. Из-за депрессии и сильного стресса организме вырабатывается кортизол, известный, как гормон стресса. Именно этот гормон является причиной того, что люди хотят больше употреблять сладостей и вредных продуктов.

«Люди, живущие в состоянии хронического стресса, как правило, страдают лишним весом. Под хроническим стрессом я понимаю не какую-то там глобальную жизненную трагедию, а мелкие, ежедневные, изматывающие дела. Вроде, ничего плохого и не происходит, а к концу дня ты – выжатый лимон. Физически, эмоционально, морально. Хронический стресс – это когда не остаётся времени на себя», - написала журналистка в своем блоге в LiveJournal.