Минпромторг проверяет качество детского питания

Сегодня, 09:06 \\ Общество

Сотрудники Минпромторга и эксперты Роскачества начали проверку детского питания, представленного на российском рынке.

На официальном портале Роскачества сообщается, что в ходе проверки будут исследованы около 20 видов детских смесей, с обширным ценовым диапазоном. Стоимость на данный товар колеблется от 200 до 1,5 тыс. рублей. Питание пройдет экспертизу по 60 параметрам, в ходе которой будет выяснено, содержание различных примесей, растительного масла и прочих добавок. Специалисты проверят нормы хранения данного товара.

«Предстоит кропотливая работа. Нужно будет проверить все образцы детского питания на наличие консервантов, холестерина, сахара, витаминов и микроэлементов. Каждому виду будет дана оценка микробиологической безопасности. Завершится исследование составлением рейтинга детских смесей от лучшего к худшему», - рассказал прессе представитель Минпромторга РФ. Проверку детского питания планируют закончить до нового года.

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Автор - Антон Словацкий
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