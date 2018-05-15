Госдума приняла положительное решение об изменении закона о демонстрации фильмов на кинофестивалях

В первом чтении депутаты Государственной думы приняли положительное решение проекта, который смягчает закон о демонстрации фильмов на международных кинофестивалях без специализированного удостоверения, которое также является прокатным. Такие меры приняли летом, в которых показ кино происходил на подобных мероприятиях лишь при предъявлении прокатного удостоверения.

Также изменения в новом законопроекте включили в себя регулировку длительности фестиваля: от 3 до 15 дней, увеличили число демонстративных фильмов до 5. Теперь жюри является не самой обязательной частью, их наличие может и вовсе отсутствовать.

Елена Ямпольская, которая является главой думского комитета по культуре, проявила желание и сделала все возможное для смягчения закона. Женщина рассказала, что большинство фестивалей находились под угрозой. Ретроспективы были обязаны иметь конкурсную программу и представителей жюри, что составляет огромное неудобство для данного вида.

26 июля Госдума сообщила об окончательном решении, которое предусматривало разрешение на показ фильмов на российских кинофестивалях без прокатного удостоверения. Большинство деятелей кино выступили против данного законопроекта, так как он автоматически предусматривает жюри и показ картин, которые были сняты не более года назад.

Ранее стало известно о смерти известного актера Александра Машаткова. Мужчина умер в 58 лет от тромба, который внезапно оторвался. Врачи не смогли спасти актера и 14 октября он скончался.