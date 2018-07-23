Чиновник из Красноярска предложил обманутым дольщикам самим скинуться на завершение строительства

Замминистра строительства Красноярского края Евгений Ганчуков посетил митинг, который проводили обманутые дольщики в Студгородке Красноярска. Однако вместо помощи горожане услышали от него неожиданный совет.

Чиновник заявил, что незачем ждать, пока кто-то поможет, необходимо уметь самостоятельно выходить даже из таких сложных ситуаций. По его мнению, жители вполне могут скинуться на достройку жилого дома. Евгений Ганчуков считает, что это будет гораздо быстрее и менее болезненно, поскольку, как он уверен, сэкономит дольщикам нервы.

Отмечается, что горожане ждут свои квартиры с 2012 года, а для завершения строительства не хватает 30 миллионов рублей. По документации оно должно было закончиться в 2015 году, однако, прошло 3 года, а жилье жители все еще не получили. Сообщается, что застройщик не сдал объект в связи с возникшими финансовыми трудностями. Источник денежных средств на завершение строительства Евгений Ганчуков предложил искать в своих же квартирах. Чиновник предложил распродать их, а вырученные деньги вложить в достройку. «Чушь вы сделали, когда квартиру купили», заявил замминистра в ходе встречи с дольщиками. А один из жителей, который пришел поддержать свою дочь, которая на этом митинг являлась дольщицей, получил сердечный приступ, пока добивался помощи.