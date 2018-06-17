Пассажиры "Яндекс. Такси" смогут делиться геолокацией с водителем

В одной из самых популярных служб для перевозок пассажиров появилось долгожданное обновление.

Сообщается, что отныне в "Яндекс.Такси" клиенты смогут отправлять водителю своё местоположение. Эта функция является удобной в случае заказа машины на многолюдное место - к примеру, большую площадь или один из выходов аэропорта.

В самом приложении заказчику очень удобно следить за геолокацией сотрудника службы - виртуальная машинка отражает маршрут движения. Однако водитель, когда отправляется на заказ, ориентируется на адрес заказа и точку, которую поставил сам пассажир.

Если же он находится на большой площади, то вполне возможна погрешность в координатах, поэтому таксисту необходимо перезванивать и уточнять, где находится заказчик. Известно, что новая функция уже доступна в обновлённой версии приложения для iOS и Android.