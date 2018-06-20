В Госдуме отклонили установку курилок в больницах и санаториях

Народные избранники Российской Федерации в рамках заседания рассмотрели очередной законопроект о вредных привычках.

Известно, что Госдума отклонила постановление об установке курилок на территории лечебных учреждений и санаториев. Чиновники обосновали решение тем, что при положительном выборе будет оказываться отрицательное влияние на пациентов больниц, которые проходят курс лечения. А это уже является явным противоречием целям и задачам оказания медицинской помощи.

Кроме того, учитывая, что Россия является участником Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения с 2008 года, данные меры не могут обеспечить оптимальную защиту от табачного дыма в закрытых общественных местах.

На данный момент курение в вышеуказанных местах запрещено в соответствии с законом, принятым в 2013 году. Однако руководители организаций не имеют полномочий штрафовать население за нарушение запрета.