В Госдуме отклонили установку курилок в больницах и санаториях

Сегодня, 13:07 \\ Общество

Народные избранники Российской Федерации в рамках заседания рассмотрели очередной законопроект о вредных привычках.

Известно, что Госдума отклонила постановление об установке курилок на территории лечебных учреждений и санаториев. Чиновники обосновали решение тем, что при положительном выборе будет оказываться отрицательное влияние на пациентов больниц, которые проходят курс лечения. А это уже является явным противоречием целям и задачам оказания медицинской помощи.

Кроме того, учитывая, что Россия является участником Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения с 2008 года, данные меры не могут обеспечить оптимальную защиту от табачного дыма в закрытых общественных местах.

На данный момент курение в вышеуказанных местах запрещено в соответствии с законом, принятым в 2013 году. Однако руководители организаций не имеют полномочий штрафовать население за нарушение запрета.

Поделиться новостью:
Автор - Татьяна Сазонова
Главное за неделю

«Гитлер – садомазохист и гомосексуалист»: в ЦРУ рассекретили доклад о наклонностях фюрера Третьего рейха

 В 1943 году антрополог Эрнст Седжвик Ганфштенгль составил для Управления стратегических служб США (предшественник ЦРУ) доклад об Адольфе Гитлере. Ганфштенгль был близким другом фюрера в период 20-х...

Меган Маркл и принц Гарри официально объявили, что ждут ребенка

 Как оказалось, догадки папарацци были правдивыми, и герцогиня Суссекская действительно...

Умерла народная артистка республики Татарстан Таслима Файзуллина

 Таслима Файзуллина, которая является народной артисткой Татарстана, умерла. Об этой...

Сотрудники McDonald's отказались давать пожарным бесплатные напитки

В Великобритании пожарным сотрудники McDonald\'s отказались бесплатно подать напитки,...

Роскачество исследовало российское светлое пиво

Эксперты протестировали все доступные марки светлого пива России, чтобы определить самый...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ