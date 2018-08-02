Доходный дом Дурилина в Москве получил статус памятника

Сообщение о присвоении доходному дому на Малой Ордынке статуса культурного наследия опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

Многоэтажное здание в готическом стиле, которое москвичам известно, как доходный дом купца Алексея Дурилина на Малой Ордынке, попало в список региональных объектов культурного наследия. Данную информацию разместили на официальном портале столичной мэрии.

Кирпичный дом был построен в первые годы 20 века. Архитектором доходного дома стал Владимир Шервуд. Постройка относится к псевдоготическим образцам, которые еще называют «русская готика». Здание представляет собой сочетание различных элементов европейской готики с архитектурой Византии. В нем так же узнаются черты нарышкинского барокко.

В последние годы работы над сохранением исторических памятников архитектуры в Москве ведутся постоянно. В Мосгорнаследии считают, что такие здания, как дом купца Дурилина не должны менять свой облик и быть испорченными современными деталями фасада.