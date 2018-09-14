Метрополитен Москвы потребует от прыгунов компенсацию для машинистов

Сегодня, 12:18 \\ Общество

Умышленное попадание пассажиров на рельсы приносит столичной подземке огромные расходы. Об этом 17 октября рассказал заместитель начальника Роман Латыпов.

 В Метрополитене резко озаботились порчей имущества и убытками от других правонарушений со стороны пассажиров. Среди них оказались прыгуны, которые сигают под поезд. Роман Латыпов объяснил, что после наезда сотрудником московского метро приходится отключать напряжение на путях, а затем устранять сбой в графике движения. При экстренной остановке люди внутри поездов теряют время и даже могут получить травму.

Кроме того, подобные случаи наносят тяжелую моральную травму машинистам. Они проходят реабилитацию, обходящуюся подземке в немалую сумму. Поэтому руководство метро намерено взыскать эти деньги с самих нарушителей через суд. Не так давно компенсацию в 20 тысяч рублей удалось взыскать с пассажира, прыгнувшего с платформы на станции "Выхино".

Роман Латыпов пожаловался, что не меньшей проблемой являются разбитые плафоны на эскалаторах. Сотрудникам метрополитена приходится возиться с заказом, покупкой, и установкой осветительного элемента. При этом ставить плафоны можно лишь в ночное время, когда на станциях нет посетителей. Как отметил Роман Латыпов, с каждым годом количество правонарушений в метро снижается.

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Автор - Александр Лубяной
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