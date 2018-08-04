Гараж Госплана на Авиамоторной улице в Москве отреставрируют

Работы над зданием-фарой архитектора Мельникова уже стартовали.

На Авиамоторной улице Москвы ведутся реставрационные работы над фасадом помещения, которое раньше исполняло роль гаража Госплана. Главным архитектором постройки стал Константин Мельников. Строительство гаража закончилось в 1936 году. Из-за большого круглого окна постройку стали называть зданием-фарой. Долгое время на его территории находилась стоянка для машин и столовая.

Реставрацию гаража Госплана проведут в несколько этапов. Вначале специалистами будет восстановлен фасад. Работники устранят все трещины и повреждения стен. После чего будет восстановлена цементная штукатурка. Финальным этапом работ станет покраска стен в белый и жёлтый цвета, согласно историческому проекту Мельникова. Бывший гараж Госплана планируется эксплуатировать после реставрации.

«Мы очень долго ждали разрешения на проведение реставрационной работы над зданием-фарой. Около трех лет ушло на то, чтобы добиться восстановления исторического облика гаража Госплана», - рассказал председатель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.