У жительницы Оренбурга из дома сбежал Северный Олень

Хозяйка животного Евгения Долгополова рассказала, что Олень сбежал из дома еще в конце сентября. Его поиски превратились в настоящее испытание, а горожанам - в радость. Многие выкладывали в сеть фото животного, удивляясь столь необычному гостю.

Жительница Оренбурга содержит в своем доме не только Северного Оленя. Оказалось, что ранее у нее проживали и косули, и фазаны. Женщина рассказала, что Олениха появилась в их дома очень неожиданно, но сразу полюбилась. За питанием животного приходилось следить очень тщательно, ему заказывали только определенную траву. Летом питание разнообразилось фруктами – сливами, яблоками и грушами. Зимой содержать было сложнее, поскольку Олениха почти не выходила из вольера. Хозяйка объяснила, почему она сбежала. Все вышло случайно. Из-за осеннего гона она нервничала и выбежала за ворота, когда выгоняли со двора машину. Поймать ее не успели, поэтому поиски ведутся до сих пор. Несколько очевидцев говорили, что видели Северного Оленя за городом и в области.

Примечательно, что сейчас в доме у Евгении остались кошки, собаки, кролики, морские свинки. Многие жители удивляются не только тому, что в Оренбурге жил Северный Олень, но и также поражаются, как можно содержать стольких животных сразу. Ведь это требует немалых физических и материальных затрат.

Помимо Евгении, в городе есть еще несколько любителей экзотики. Так, одна из жительниц Екатерина содержит в своей квартире около 300 тараканов и 8 пауков. Причем в Оренбурге паук не редкий домашний питомец. Всего около 80 человек держат их у себя дома. А вот у другого горожанина дома передвигаются целых 10 змей. Примечательно, что соседи даже не подозревают о питомцах мужчины.