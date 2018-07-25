Работники ДВО РАН ждут помощи от Правительства в решении вопроса о равномерном поднятии зарплат

Ольга Громашева, которая является председателем Приморской региональной организации профсоюза специалистов РАН, рассказала о том, что работники ДВО РАН ждут подмогу от властей края в решении вопроса о равномерном поднятии зарплат.

Константин Межов, который является вице-губернатором и курирует все вопросы связанные с культурой и охраной объектов культурных жителей, встретился с сотрудниками ДВО РАН. Громашева назвала такую встречу результативной.

Вице-губернатор дал обещание помочь в решении данной проблемы и провести переговоры с Правительством России.

15 октября большое количество людей, которые являются работниками приморской науки, отправились на улицы города с протестом. На сегодняшний день заработная плата научных экспертов составляет 200% от средней зарплаты по всему региону.

Ольга Громащева рассказала, что данный протест происходил из-за разных размеров зарплат у специалистов одинаковой профессии. Их заработки отличаются в 2-3 раза.

Ранее стало известно, что в Мегасе пройдут переговоры между правительством Ингушетии и сотрудниками оргкомитета митинга вопреки введения границы с Чечней. О данном событии рассказал Малсаг Ужахов, который является одним из организаторов акции, а также председателем регионального общественного движения «Советов тейпов ингушского народа».