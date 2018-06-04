В Москве подсветят три пешеходных перехода

Сегодня, 10:53 \\ Общество

Данные изменения обезопасят переход автомобильной дороги в вечернее и ночное время.

Нерегулируемые пешеходные переходы на Ореховом бульваре Москвы будут оборудованы дополнительным освещением. До конца текущего года над зебрами у домов 22, 57 и 93 будут возведены специальные консоли, на которые будут прикреплены освещающие лампы. Проект позволит водителям раньше заметить пешехода, собирающегося перейти дорогу. Кроме зебры будет подсвечен и дорожный знак «Пешеходный переход».

Вадим Юрьев, руководитель Центра дорожного движения считает, что применение подсветки пешеходных переходов значительно уменьшит аварийную ситуацию на дорогах. «Лампа над зеброй особенно актуальна в осенне-зимний период, когда видимость на дороге резко уменьшается», - прокомментировал Вадим Юрьев.

Ранее в российской столице начали применять специальные надписи, которые наносятся перед зеброй, чтобы обратить на себя внимание пешеходов. Они носят также рекомендательный характер: «Возьмите ребенка за руку», «Снимите наушники», «Смотрите по сторонам».

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Автор - Антон Словацкий
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