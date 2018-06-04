Роскачество исследовало российское светлое пиво

Эксперты протестировали все доступные марки светлого пива России, чтобы определить самый качественный продукт.

Специалисты организации Роскачество провели тщательный анализ светлого пива, которое продается на прилавках российских магазинов. Алкогольная продукция проверялась на предмет соблюдения ГОСТа и на совпадение содержимого бутылки соответственно этикетке. Всего было протестировано 40 марок светлого пива.

К товару повышенного качества специалисты Роскачества отнесли 11 видов продукции из 40 исследованных. В каждом образце отсутствовали консерванты и различные жидкости, которыми злоумышленники разбавляют пиво. В продукциях «Хамовники», «Сибирская корона», «Свердловское», «Жигули Барное» и Efes выявили наименьшее количество уксуснокислых эфиров. Нарушение пропорции солода и несоложеных продуктов выявлено в марках «Самара», «Омское», «Арсенальное», «Свердловское» и «Горьковское». В светлом пиве Bud была превышена допущенная норма плесени.

Наиболее качественными образцами светлого пива стали следующие марки: Krušovice Imperial, Krušovice, «Три медведя», Zlaty Bazant, Faxe, Stella Artois, Heineken, Löwenbräu, Bavaria, Amstel и «Халзан». Только две из перечисленных марки светлого пива относятся к ценовому сегменту от 67 до 110 рублей. Это «Халзан» и Amstel. Остальные образцы стоят дороже.