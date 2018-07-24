Анна Бернс завоевала Букеровскую премию

Роман «Молочник» принес британской писательнице самую престижную награду в литературном мире.

16 октября в Лондоне объявили лауреата Букеровской премии 2018 года. Им стала североирландская писательница Анна Бернс со своим романом «Milkman». Книга рассказывает историю молодой девушки, проживающей в Северной Ирландии 70-х годов прошлого века, когда на её территории происходили массовые волнения.

Организаторы премии отметили необычную оригинальность произведения. Никого не оставила равнодушным главная героиня «Молочника», смешная, несгибаемая и сообразительная девушка. «Мы никогда не читали ничего похожего на роман Анны Бернс», - поделился впечатлением член жюри Кваме Энтони Аппиа, вручая приз писательнице. Вместе с британкой на Букеровскую премию претендовали американцы Ричард Пауэрс и Рейчел Кушнер, Эси Эдугян из Канады, Робин Робертсон и Дейзи Джонсон из Великобритании.

Награждать писателей Букеровской премией начали в 1969 году. До 2014 года она вручалась только британцам и странам Содружества. На данный момент награду может получить каждый, кто издаст произведение на английском языке.