Анна Бернс завоевала Букеровскую премию

Сегодня, 09:22 \\ Общество

Роман «Молочник» принес британской писательнице самую престижную награду в литературном мире.

16 октября в Лондоне объявили лауреата Букеровской премии 2018 года. Им стала североирландская писательница Анна Бернс со своим романом «Milkman». Книга рассказывает историю молодой девушки, проживающей в Северной Ирландии 70-х годов прошлого века, когда на её территории происходили массовые волнения.

Организаторы премии отметили необычную оригинальность произведения. Никого не оставила равнодушным главная героиня «Молочника», смешная, несгибаемая и сообразительная девушка. «Мы никогда не читали ничего похожего на роман Анны Бернс», - поделился впечатлением член жюри Кваме Энтони Аппиа, вручая приз писательнице. Вместе с британкой на Букеровскую премию претендовали американцы Ричард Пауэрс и Рейчел Кушнер, Эси Эдугян из Канады, Робин Робертсон и Дейзи Джонсон из Великобритании.

Награждать писателей Букеровской премией начали в 1969 году. До 2014 года она вручалась только британцам и странам Содружества. На данный момент награду может получить каждый, кто издаст произведение на английском языке.

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

Умерла народная артистка республики Татарстан Таслима Файзуллина

 Таслима Файзуллина, которая является народной артисткой Татарстана, умерла. Об этой новости рассказала администрация Татарского государственного Академического театра им. Камала. Сотрудники выразили...

Меган Маркл и принц Гарри официально объявили, что ждут ребенка

 Как оказалось, догадки папарацци были правдивыми, и герцогиня Суссекская действительно...

В 2019 году в метро Москвы появится более 700 новых вагонов

 Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что около 700 новых вагонов...

Сотрудники McDonald's отказались давать пожарным бесплатные напитки

В Великобритании пожарным сотрудники McDonald\'s отказались бесплатно подать напитки,...

На 97-м году жизни умер один из создателей цифрового ТВ Марк Кривошеев

 Марк Кривошеев - значимая персона во всем мире. Без него очень сложно представить...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ