Специалисты: Кормление уток хлебом опасно для экологии

Остатки хлеба приводят к загрязнению воды вредоносными водорослями, а также привлекают крыс и других вредителей.

Благотворительная организация Canal and River Trust, занимающаяся уходом за водными путями в Британии, представила информацию о том, что кормление уток может стать серьёзной проблемой. Эти выводы они сделали во время благоустройства около 2000 километров каналов в Англии и Уэльсе. Остатки хлеба привлекают крыс, создавая благоприятные условия для размножения и переноса заразы, а это опасно для самих людей. Также благодаря этому разрастаются вредоносные водоросли, которые могут стать серьёзной проблемой для экологии.

В места кормления слетается множество птиц, что приводит к высокой плотности животных и проблемам их питания. Благотворительная организация отмечает, что более сотни тысяч уток нуждаются в помощи людей, особенно в зимний период времени.

Однако кормить их следует не хлебом, а более привычным рационом. В летнее время утки питаются насекомыми и растениями. Специалисты рекомендуют кормить птиц кукурузой, горохом или листьями капусты. Такой рацион должен оказаться более полезным для уток, а также не будет способствовать росту водорослей и увеличению популяции крыс.