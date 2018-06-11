В Москве нашли водителя с неоплаченными штрафами в 400 тысяч рублей

Сегодня, 16:31 \\ Общество

Столичные представители ГИБДД заявили о поимке местного жителя, который крайне редко соблюдал правила дорожного движения.

В связи с этим водитель транспортного средства неоднократно получал штрафы за некорректное вождение, но оплачивать их не планировал. Однако ситуация изменилась, когда в Москве прошёл рейд, чтобы выявить и арестовать имущество крупных должников.

Правоохранительные органы таким образом обнаружили москвича, который не оплатил 400 тысяч рублей штрафов, половина из них - за парковку автомобиля в неположенном месте. Судебные приставы дали нерадивому водителю 60 суток для того, чтобы рассчитаться с долгами. В противном случае всё имущество, которое имеется у нарушителя, будет отправлено на реализацию.

Так, этой весной начали продавать с молотка автомобили должников, у которых в "копилке" имелось не менее 50 тысяч рублей обязательной оплаты за правонарушения.

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Автор - Татьяна Сазонова
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