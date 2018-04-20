На 97-м году жизни умер один из создателей цифрового ТВ Марк Кривошеев

Марк Кривошеев - значимая персона во всем мире. Без него очень сложно представить цифровое ТВ с такой яркостью и четкостью, которое доступно сейчас. Даже в последние годы своей жизни, несмотря на уважительный возраст, ученый никогда не оставлял работу и всегда сохранял позитивное настроение.

Советский и российский ученый родился 30 июля 1922 года в Полтаве, Украина. Марк Кривошеев является одним из создателей современных международных стандартов цифрового ТВ и телевидения с высокой четкостью.

Как стало известно, 15 октября на 97-м году жизни умер Марк Кривошеев - один из создателей цифрового ТВ. Ученый внес большой вклад и значительно помог появлению телевидения высокой четкости. В 1980 году Марк Кривошеев был ответственным за трансляцию Олимпийских игр, которые проходили в Москве.

По поводу смерти Марка Кривошеева уже высказался президент России Владимир Путин. Он посочувствовал семье усопшего и отметил неоценимый вклад Кривошеева, который привнес в телевидение множество новых технологий.

Уже известно, что церемония прощания с ученым Марком Кривошеевым будет проходить 18 октября в стенах Центральной клинической больницы. Однако, о времени прощания и месте, где будет похоронен ученый, пока что ничего не известно.

Марк Кривошеев имеет на своем счету массу открытий, патентов и успешных работ. Он участвовал в организации первой в Европе послевоенной телетрансляции, также ученый является одним из создателей прямого эфира 1960 года, когда на Красной площади встречали Юрия Гагарина.