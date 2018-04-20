На 97-м году жизни умер один из создателей цифрового ТВ Марк Кривошеев

Сегодня, 15:06 \\ Общество

Марк Кривошеев - значимая персона во всем мире. Без него очень сложно представить цифровое ТВ с такой яркостью и четкостью, которое доступно сейчас. Даже в последние годы своей жизни, несмотря на уважительный возраст, ученый никогда не оставлял работу и всегда сохранял позитивное настроение.

 Советский и российский ученый родился 30 июля 1922 года в Полтаве, Украина. Марк Кривошеев является одним из создателей современных международных стандартов цифрового ТВ и телевидения с высокой четкостью.

Как стало известно, 15 октября на 97-м году жизни умер Марк Кривошеев - один из создателей цифрового ТВ. Ученый внес большой вклад и значительно помог появлению телевидения высокой четкости. В 1980 году Марк Кривошеев был ответственным за трансляцию Олимпийских игр, которые проходили в Москве.

 По поводу смерти Марка Кривошеева уже высказался президент России Владимир Путин. Он посочувствовал семье усопшего и отметил неоценимый вклад Кривошеева, который привнес в телевидение множество новых технологий.

Уже известно, что церемония прощания с ученым Марком Кривошеевым будет проходить 18 октября в стенах Центральной клинической больницы. Однако, о времени прощания и месте, где будет похоронен ученый, пока что ничего не известно.

Марк Кривошеев имеет на своем счету массу открытий, патентов и успешных работ. Он участвовал в организации первой в Европе послевоенной телетрансляции, также ученый является одним из создателей прямого эфира 1960 года, когда на Красной площади встречали Юрия Гагарина.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Главное за неделю

Парень из США, убегающий от "курицы-убийцы", покорил интернет

 Ролик, на котором запечатлен момент, как 22-летний парень из США убегает от курицы, продолжает набирать популярность в интернете. Пользователи сети пришли в полный восторг от видео, которое длится...

Меган Маркл и принц Гарри официально объявили, что ждут ребенка

 Как оказалось, догадки папарацци были правдивыми, и герцогиня Суссекская действительно...

В парке 850-летия Москвы создали круглогодичную лыжероллерную трассу

 Она подойдет для катания на лыжах зимой, а на роликах и лыжероллерах - летом. 13 октября...

«Старческая деменция»: Фанаты поставили Любови Успенской неутешительный диагноз

Неадекватное поведение звезды вызвало у поклонников беспокойство и отвращение...

В Алтайском крае наградили орденами двух человек

 В Алтайском крае два человека получат высокие награды.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ