Туристов предупредили о штрафах за рубежом

Сегодня, 13:04 \\ Общество

Россияне в последнее время предпочитают путешествовать не только по родному государству, но и в других странах.

Однако далеко не все туристы знают об ограничениях, которые действуют в популярных местах за рубежом.

К примеру, в туркомпании предупредили, что в известном "квартале красных фонарей" Амстердама запрещается фотографирование сотрудниц сферы интимных услуг, шуметь и употреблять спиртные напитки, а экскурсоводы должны следить, чтобы туристы стояли к работникам спиной. В случае нарушения гид оплатит 190 евро, а туристическая компания - 950. При трёх проступках гида просто лишат лицензии и уволят.

Что касается Италии, то власти Флоренции запретили употреблять еду вне заведений в излюбленных для туристов местах. Гостей города тогда ждёт финансовое наказание размером в 500 евро.

А в Риме нельзя осуществлять водные процедуры в фонтанах, иначе турист будет обязан оплатить 450 евро. Также нельзя кормить голубей и ездить на велосипеде в центре города. Тем временем в Венеции планируют запретить ношение алкоголя в сумках вечером и передвижение по Большому каналу на плавательных средствах.

Если рассматривать ограничения Таиланда, то туда не стоит ехать курильщикам, ведь там имеют место быть жёсткие меры относительно сигарет - накладывается штраф в 3 тысячи долларов. Кроме того, ни в коем случае нельзя вывозить из страны кораллы - за их хранение турист заплатит минимум 80 тысяч рублей.

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Автор - Татьяна Сазонова
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