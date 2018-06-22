"Рэп - чисто русская культура": Минкульт Мединский назвал Маяковского первым рэпером

Как утверждает Министр культуры России Владимир Мединский, его "бесит" факт того, что молодежь так увлекается рэпом. Свое мнение о современной музыке он высказал на форуме "Валдай" в Сочи.

Минкульт Мединский в разговоре со своим сыном назвал поэта Владимира Маяковского первым рэпером в России. Эти слова настолько впечатлили сына политика, что он поделился таким мнением со своими друзьями. После этого, одноклассники и сам ребенок Мединского стали читать Маяковского.

Мединский утверждает, что стиль рэп-музыки зародился в США, однако развитие он получит в России. "Рэп - чисто русская культура", - считает Минкульт и предполагает, что в скором времени к такому мнению придут многие. Якобы, русская культура отлична от остальных тем, что она открыта и восприимчива ко всему чужому.

Минкульт России отмечает, что ему крайне не нравится рэп, однако он старается вникать в этот стиль музыки, чтобы получше его понять. В общении с сыном Мединский открывает для себя новые аспекты современной культуры и анализирует течения и развития мызыки. Именно поэтому в беседе со своим сыном он назвал Маяковского первым русским рэпером.