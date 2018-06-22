"Рэп - чисто русская культура": Минкульт Мединский назвал Маяковского первым рэпером

Сегодня, 11:49 \\ Общество

Как утверждает Министр культуры России Владимир Мединский, его "бесит" факт того, что молодежь так увлекается рэпом. Свое мнение о современной музыке он высказал на форуме "Валдай" в Сочи.

 Минкульт Мединский в разговоре со своим сыном назвал поэта Владимира Маяковского первым рэпером в России. Эти слова настолько впечатлили сына политика, что он поделился таким мнением со своими друзьями. После этого, одноклассники и сам ребенок Мединского стали читать Маяковского.

 Мединский утверждает, что стиль рэп-музыки зародился в США, однако развитие он получит в России. "Рэп - чисто русская культура", - считает Минкульт и предполагает, что в скором времени к такому мнению придут многие. Якобы, русская культура отлична от остальных тем, что она открыта и восприимчива ко всему чужому.

Минкульт России отмечает, что ему крайне не нравится рэп, однако он старается вникать в этот стиль музыки, чтобы получше его понять. В общении с сыном Мединский открывает для себя новые аспекты современной культуры и анализирует течения и развития мызыки. Именно поэтому в беседе со своим сыном он назвал Маяковского первым русским рэпером.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Главное за неделю

Парень из США, убегающий от "курицы-убийцы", покорил интернет

 Ролик, на котором запечатлен момент, как 22-летний парень из США убегает от курицы, продолжает набирать популярность в интернете. Пользователи сети пришли в полный восторг от видео, которое длится...

Меган Маркл и принц Гарри официально объявили, что ждут ребенка

 Как оказалось, догадки папарацци были правдивыми, и герцогиня Суссекская действительно...

В парке 850-летия Москвы создали круглогодичную лыжероллерную трассу

 Она подойдет для катания на лыжах зимой, а на роликах и лыжероллерах - летом. 13 октября...

«Старческая деменция»: Фанаты поставили Любови Успенской неутешительный диагноз

Неадекватное поведение звезды вызвало у поклонников беспокойство и отвращение...

В Алтайском крае наградили орденами двух человек

 В Алтайском крае два человека получат высокие награды.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ