В США от рака скончался один из основателей Microsoft

Полу Аллену было 65 лет. О его смерти сообщила осонованная Алленом инвестиционная компания Vulcan.

В Сиэтле, штата Вашингтон США на 66 году жизни скончался один из основателей Microsoft. Пол Аллен умер от рака Он с детских лет любил электронику и все, что с ней связано. На школьных уроках Аллен встретил Билла Гейтса. Они стали общаться, у будущих программистов были общие интересы. Уже в 1975 году Аллен и Гейтс создали компанию Microsoft.

Они заранее договорились о том, что 64% акций будут принадлежать Гейтсу, а оставшиеся 36% - Аллену Один из основателей Microsoft оставил компанию в 1983 году. Это случилось из-за того, что медики впервые нашли у него онкологию. Эту болезнь о сумел победить, однако позже рак снова вернулся.

Пол Аллен оставался в совете директоров и продолжал быть владельцем чести акций компании. Пол Аллен занимался благотворительностью и инвестициями. Он был владельцем двух спортивных команд, любил музыку и умел играть на электрогитаре.

Его инвестиционная компания Vulcan часто выделяла деньги на изучение и разработку искусственного интеллекта. В начале октября Пол Аллен огорчил поклонников печальной новостью о том, что у него вновь диагностирован рак. В этот раз врачи нашли у него неходжкинскую лимфому. От этой болезни он пытался вылечиться в 2009 году. По всей видимости, онкология оказалась сильнее - Пол Аллен умер.