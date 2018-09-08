Уроженка Великобритании рассказала о 50 лишних килограммах из-за сна по 22 часа в сутки

Стало известно о том, как живёт британка, находившаяся длительное время в предкоматозном состоянии.

Так, девять лет назад уроженка Великобритании Мизе Кокли похоронила отца, погибшего в авиакатастрофе. Чтобы пережить это, она полностью отдалась работе в баре и и не заботилась о состоянии здоровья. После этого она устроилась на корабль, проводя практически всё время под палящими солнечными лучами.

Ещё через год оказалось, что она больна тремя недугами, а именно менингитом, корью и инфекционным мононуклеозом. Кокли не была способна приготовить себе здоровую еду из-за нехватки сил, поэтому она обходилась чипсами, шоколадками и протеиновыми коктейлями и спала по 22 часа в сутки в течение двух лет. В итоге всё дошло до того, что её близким пришлось переносить её с места на место.

Также девушка набрала 50 килограмм, а с лишним весом начала бороться, когда на свадьбу под платье пришлось надеть велосипедные шорты из-за сильного трения ног друг об друга. Кокли обратилась за помощью к диетологам и избавилась от всех ненужных килограммов.