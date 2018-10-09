Исаак Калина отметил рывок, сделанный профессиональным образованием Москвы

Сегодня, 04:40 \\ Общество

Погружение в будущую профессию с пятого класса, возможность получить специальность, востребованную в будущем, и высокие результаты учащихся колледжей Москвы на международных профсоревнованиях – об этом шла речь на пресс-конференции в Департаменте образования столицы.

Агентство «Русская планета» сообщает, что столичные колледжи начали обучать компетенциям будущего. Начальник Управления реализации государственной политики в сфере образования Виктор Неумывакин назвал такие профессии, как лазерные технологии, обслуживание и управление роботизированных систем и проектирование 3D-печати в строительстве. В данное время более 43 тысяч школьников занимаются в кружках технической направленности на базе колледжей, а более 14 тысяч посещают там уроки технологии. Глава Департамента образования Москвы Исаак Калина подчеркнул, что сейчас студенты получают востребованные городом профессии, получая гарантии трудоустройства в столице.



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