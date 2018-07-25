Минюст предлагает досрочно освобождать беременных женщин

Сегодня, 23:05 \\ Общество

Планируется поправка в уголовный кодекс, которая смягчает условия получения УДО для беременных. 

 Минюст предложил условия смягчения УДО для беременных женщин или матерей малолетних детей. 

Так, согласно поправке, женщины смогут воспользоваться условно-досрочным освобождением при условии нахождения под заключением четверть от установленного срока. Ранее по законодательству, УДО можно было получить после прохождения трети срока. 

Так, на смягченные условия смогут рассчитывать те, кто находится в состоянии беременности или имеет детей младше трех лет, при условии, что совершенное преступление отличается небольшой тяжестью. 

Напоминаем, что ранее в Иркутске беременная женщина обвинила сотрудника Росгвардии в избиении. Сообщается, что инцидент произошел в строительном супермаркете. Женщина купила светильник, но не выкрутила оттуда выставочную лампу, когда женщину попросили оплатить лампу, та категорически отказалась. Тогда были вызваны сотрудники. Женщина опубликовала видео, где мужчина применяет грубую физическую силу. Однако сотрудник все отрицает, и утверждает, что на видео видно, что насилия не было.

Поделиться новостью:
Автор - Тереза Кёльн
Главное за неделю

Парень из США, убегающий от "курицы-убийцы", покорил интернет

 Ролик, на котором запечатлен момент, как 22-летний парень из США убегает от курицы, продолжает набирать популярность в интернете. Пользователи сети пришли в полный восторг от видео, которое длится...

Меган Маркл и принц Гарри официально объявили, что ждут ребенка

 Как оказалось, догадки папарацци были правдивыми, и герцогиня Суссекская действительно...

Чеченец, который бросил банку в людей в автобусе, устроился на работу в Грозном

 Чеченец, который выбросил банку из под напитка в людей в автобусе со словами «Ахмат –...

«Старческая деменция»: Фанаты поставили Любови Успенской неутешительный диагноз

Неадекватное поведение звезды вызвало у поклонников беспокойство и отвращение...

В парке 850-летия Москвы создали круглогодичную лыжероллерную трассу

 Она подойдет для катания на лыжах зимой, а на роликах и лыжероллерах - летом. 13 октября...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ