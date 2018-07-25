Минюст предлагает досрочно освобождать беременных женщин

Планируется поправка в уголовный кодекс, которая смягчает условия получения УДО для беременных.

Минюст предложил условия смягчения УДО для беременных женщин или матерей малолетних детей.

Так, согласно поправке, женщины смогут воспользоваться условно-досрочным освобождением при условии нахождения под заключением четверть от установленного срока. Ранее по законодательству, УДО можно было получить после прохождения трети срока.

Так, на смягченные условия смогут рассчитывать те, кто находится в состоянии беременности или имеет детей младше трех лет, при условии, что совершенное преступление отличается небольшой тяжестью.

Напоминаем, что ранее в Иркутске беременная женщина обвинила сотрудника Росгвардии в избиении. Сообщается, что инцидент произошел в строительном супермаркете. Женщина купила светильник, но не выкрутила оттуда выставочную лампу, когда женщину попросили оплатить лампу, та категорически отказалась. Тогда были вызваны сотрудники. Женщина опубликовала видео, где мужчина применяет грубую физическую силу. Однако сотрудник все отрицает, и утверждает, что на видео видно, что насилия не было.