Шура пережил “страшную ночь”, когда узнал о своей смерти

Директор музыканта увидел в “Яндексе” информацию о том, что музыкант скончался 13 октября.

Известный российский певец Шура был по-настоящему шокирован известием “Яндекса” о его смерти.

Как признается сам артист, ему пришлось пережить очень “страшную ночь”, когда все коллеги и знакомые звонили ему всю ночь, чтобы удостовериться, что он все-таки жив. Павел Депершмидт, директор певца, рассказывает, что все пытались ему дозвониться, но он не брал трубку. После этого все действительно испугались, но часам к трем ночи певца удалось разбудить.

Сам музыкант сделал скриншот информации на “Яндексе” и опубликовал его в Instagram, написав под фото, что с ним все хорошо. Также он иронично подчеркнул: “что называется, не дождетесь”. После он поблагодарил сервис за “заботу”.

Стало известно, что юрист музыканта отправил жалобу в сервис сразу же после обнаружения ошибки, тем не менее информацию убрали только 15 октября.

Напоминаем, что ранее певец заявлял о том, что его квартиру кто-то пытается взломать.