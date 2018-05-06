Шура пережил “страшную ночь”, когда узнал о своей смерти

Сегодня, 22:30 \\ Общество

Директор музыканта увидел в “Яндексе” информацию о том, что музыкант скончался 13 октября. 

 Известный российский певец Шура был по-настоящему шокирован известием “Яндекса” о его смерти. 

Как признается сам артист, ему пришлось пережить очень “страшную ночь”, когда все коллеги и знакомые звонили ему всю ночь, чтобы удостовериться, что он все-таки жив. Павел Депершмидт, директор певца, рассказывает, что все пытались ему дозвониться, но он не брал трубку. После этого все действительно испугались, но часам к трем ночи певца удалось разбудить. 

Сам музыкант сделал скриншот информации на “Яндексе” и опубликовал его в Instagram, написав под фото, что с ним все хорошо. Также он иронично подчеркнул: “что называется, не дождетесь”. После он поблагодарил сервис за “заботу”. 

Стало известно, что юрист музыканта отправил жалобу в сервис сразу же после обнаружения ошибки, тем не менее информацию убрали только 15 октября. 

Напоминаем, что ранее певец заявлял о том, что его квартиру кто-то пытается взломать.

Поделиться новостью:
Автор - Тереза Кёльн
Главное за неделю

Парень из США, убегающий от "курицы-убийцы", покорил интернет

 Ролик, на котором запечатлен момент, как 22-летний парень из США убегает от курицы, продолжает набирать популярность в интернете. Пользователи сети пришли в полный восторг от видео, которое длится...

Меган Маркл и принц Гарри официально объявили, что ждут ребенка

 Как оказалось, догадки папарацци были правдивыми, и герцогиня Суссекская действительно...

Чеченец, который бросил банку в людей в автобусе, устроился на работу в Грозном

 Чеченец, который выбросил банку из под напитка в людей в автобусе со словами «Ахмат –...

«Старческая деменция»: Фанаты поставили Любови Успенской неутешительный диагноз

Неадекватное поведение звезды вызвало у поклонников беспокойство и отвращение...

В парке 850-летия Москвы создали круглогодичную лыжероллерную трассу

 Она подойдет для катания на лыжах зимой, а на роликах и лыжероллерах - летом. 13 октября...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ