Саратовский министр уволилась по собственному желанию после скандала с “макарошками”

Министр труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова была уволена по собственному желанию после возмутительного высказывания о прожиточном минимуме.

Наталье Соколовой было предложено покинуть пост по собственному желанию. Данное решение было принято и подписано 12 октября.

Разбирательство с бывшим министром началось после скандала, который произошел из-за спора Соколовой с депутатом местного заксобрания Николаем Бондаренко, который утверждал, что установленный прожиточный минимум является невозможным для нормального проживания. На что экс-министр ответила, что данная сумма является вполне нормальной.

Помимо этого, она подчеркнула, что для удовлетворения потребностей будет достаточно и 3,5 тысяч рублей. Соколова пояснила, что “макорошки всегда будут стоить одинаково”, плюс кефир и сезонные фрукты с овощами стоят очень дешево. При предложении ей попробовать данную “диету”, она ответила, что это не соответствует ее статусу министра.

Губернатор области уволил ее с должности, объясняя свои действия тем, что подобные высказывания недопустимы для руководителя регионального министерства.

Также стало известно, что министр здравоохранения Башкирии подал в отставку после критики врио главы Башкирии Радия Хабирова за уровень медицины и состояние медицинских учреждений.