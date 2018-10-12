Саратовский министр уволилась по собственному желанию после скандала с “макарошками”

Сегодня, 21:37 \\ Общество

Министр труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова была уволена по собственному желанию после возмутительного высказывания о прожиточном минимуме. 

 Наталье Соколовой было предложено покинуть пост по собственному желанию. Данное решение было принято и подписано 12 октября. 

Разбирательство с бывшим министром началось после скандала, который произошел из-за спора Соколовой с депутатом местного заксобрания Николаем Бондаренко, который утверждал, что установленный прожиточный минимум является невозможным для нормального проживания. На что экс-министр ответила, что данная сумма является вполне нормальной. 

Помимо этого, она подчеркнула, что для удовлетворения потребностей будет достаточно и 3,5 тысяч рублей. Соколова пояснила, что “макорошки всегда будут стоить одинаково”, плюс кефир и сезонные фрукты с овощами стоят очень дешево. При предложении ей попробовать данную “диету”, она ответила, что это не соответствует ее  статусу министра. 

Губернатор области уволил ее с должности, объясняя свои действия тем, что подобные высказывания недопустимы для руководителя регионального министерства. 

Также стало известно, что министр здравоохранения Башкирии подал в отставку после критики врио главы Башкирии Радия Хабирова за уровень медицины и состояние медицинских учреждений.

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Автор - Тереза Кёльн
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