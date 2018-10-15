Кошка дважды спасла британку от рака молочной железы

Сегодня, 17:25 \\ Общество

Британка Анджела Тиннинг уверена, что ее домашняя любимица кошка по кличке Мисси дважды помогла ей обнаружить рак и спасла ее от последствий опасной болезни.

 Женщина заметила определенную закономерность: кошка начала очень часто подходить в ней и ложиться на область груди. При этом, как отмечает хозяйка, животное обычно не любит ластиться. Почти сразу после таких действий со стороны Мисси, англичанка начала ощущать болевые ощущения как раз в той области. Тиннинг насторожилась и решила посетить врача. Медики сказали, что ей необходимо пройти несколько обследований и сдать анализы. После этого у британки были обнаружены предраковые клетки. Специалисты провели хирургическое вмешательство и успешно их удалили.

 Спустя некоторое время – два года – кошка повторила свое поведение. Здесь уже женщина не стала медлить и сразу же обратилась к врачам. На этот раз на основании результатов анализов медики диагностировали у Анджелы Тиннинг рак. Потребовалась операция, которая завершилась благополучно. Интересно, что специалисты подчеркнули, что пациентка пришла к ним очень вовремя, поскольку ситуация могла ухудшиться.

После того как кошка дважды спасла жизнь своей хозяйке Тиннинг выдвинула ее в номинации «Кошка-герой» Национальной кошачьей премии (National Cat Awards).

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Автор - Евгения Чернобаб
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