Ученые вместе с американским астрофизиком Нилом Деграссом Тайсоном заявили, что третья мировая война может начаться в космосе из-за США.

Тайсон рассказал, что более 50% из 1700 объектов, которые находятся на орбите Земли принадлежат Америке. Он считает, что разрушение или повреждение одного из них спровоцирует начало ядерного конфликта на Земле.

По словам астрофизика, такое течение событий неминуемо приведет человечество к третьей мировой войне.

Эта война может проходить как напрямую, с использованием ядерного или прочего вооружения. Кроме этого, данная война может нести и непрямое столкновение, например частые и массовые кибератаки на установленные спутники.

Также, Тайсон рассказал, что 20% американских спутников контролируют работу каждой американской военной базы. И если из строя выйдет не более пары спутников, то это мало отразится на жизни американцев. Но вот уничтожение большего количества может вернуть страну в каменный век - перестанут работать различные цифровые системы, от телефонов и интернета до банкоматов.

Астрофизик утверждает, что обезопасить от такой перспективы может создание специализированных космических войск, но несмотря на это риск столкновения в космосе, который позднее перейдет и на саму планету, остается высоким.

Тем временем, скандальный политик Владимир Жириновский заявил, что на Украине будет идти кровавая война на протяжении 30 лет. По его словам, это произойдет из-за раскола христианства. Также, он назвал ухудшение отношений между Россией и Украиной “расколом русского мира”, который подготовили США для начала третьей мировой войны.