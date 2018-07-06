90 миллиардов рублей потратят на строительство подходов к Крымскому мосту

Сегодня, 13:30 \\ Общество

Власти намерены возводить еще одну конструкцию, которая позволит значительно сократить время проезда от некоторых населенных пунктов, например, Краснодара, до Крымского моста.

 Премьер-министр Дмитрий Медведев на прошлой неделе утвердил план, в соответствии с которым до 2024 года будет проводиться улучшение магистральной инфраструктуры. В него включено, в том числе, строительство дальних автомобильных подходов к Крымскому мосту. Речь идет именно о трассе А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк. Причем, по словам официального представителя Минтранса, в этом документе предусмотрены, что на возведение соответствующей дороги должно быть отведено почти 90 миллиардов рублей, а именно – 86,4 миллиарда рублей.

Интересно, что строительство этих подходов обусловлено не только необходимостью совершенствования транспортной инфраструктуры, но и удобством. Ведь теперь время пути, которое обычно нужно было тратить, чтобы приехать из Краснодара к Крымскому мосту сократиться почти в 2 раза и составит всего 1 час 50 минут. Протяженность дороги – около 150 километров. Однако не везде построены именно 4 полосы. Поэтому власти с помощью реконструкции планируют также увеличить транспортную проходимость с 12 тысяч автомобилей в сутки до 60 тысяч.

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Автор - Евгения Чернобаб
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