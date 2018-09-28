На "Яндекс" пожаловались защитники авторских прав

Российская поисковая система вновь оказалась в центре скандала.

Сообщается, что представители Ассоциации авторских прав в интернете подали жалобу на платформу "Яндекс" за то, что она выдавала ссылки на два заблокированных ресурса - Rutracker и "Либрусек". отмечается, что при поиске пользователем так называемых "зеркал" сервис рекомендует оригинальные ссылки на сайты.

К жалобе были приложены скриншоты, которые доказывают факт нарушения. Отмечается, что это первое обращение в Роскомнадзор после принятых поправок о штрафах для юрлиц за выдачу ссылок на сайты с нелегальным контентом. Однако в организации выдвинули опасение, что ведомство не примет их сторону, так как ссылки выдаются рекомендательным алгоритмом "Яндекса", то есть для того, чтоб их увидеть, необходимо сделать несколько переходов на просторах Сети.

Именно поэтому Роскомнадзор может сказать, что формально ссылки отсутствуют, а представители ресурса - заявлять, что они появились случайным образом. Тем временем в ведомстве не комментируют данную ситуацию, ровно как и в "Яндексе".