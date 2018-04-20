Бот-экскурсовод по Елагину острову появился во "ВКонтакте"

В социальной сети "ВКонтакте" появился электронный гид. С его помощью можно прогуляться по окрестностям Елагина острова. Для этого достаточно прибыть на место и написать боту в личные сообщения. Что делать дальше - он подскажет.

Бот-экскурсовод был создан в рамках совместной работы лаборатории «Мы здесь будем» и руководителя паблика «ВКонтакте» «Хитрый Петербург». Им является Мария Митренина. Она рассказала, что электронный гид был создан, прежде всего, для удобства жителей Петербурга и его гостей. Теперь пообщаться с ботом может любой желающий. Чтобы виртуальный проводник помог пройтись по самым знаковым и красивым местам Елагина острова, необходимо прибыть на мост, который соединяет Елагин остров с Крестовским.

Разработчики бота-экскурсовода утверждают, что гид предложит посетителю несколько вариантов маршрута. В зависимости от предпочтений можно выбрать один из них и следовать инструкции и указаниям виртуального проводника. В настоящий момент проект уже работает, однако, находится на стадии тестирования. По ее результатам станет ясно, насколько он эффективен и что стоит доработать. Пока что сообщается, что электронный гид может рассказать об особенностях Елагина острова, познакомить с местными белками и даже обменяться фотографиями. Также он способен провести по тайным тропинкам, о которых мало кто знает.