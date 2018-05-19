В России растёт количество эвтаназий в домашних условиях

Сегодня, 09:00 \\ Общество

Стало известно, что на территории Российской Федерации увеличивается смертность.

Одним из влияющих на это факторов является добровольное прекращение жизнедеятельности, а именно эвтаназия. На данный момент эта процедура является разрешённой только в нескольких странах - Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, некоторых штатах США, Люксембурге и Канаде. Однако ежегодно этот перечень растёт.

Несмотря на то, что в России эвтаназия официально запрещена, сотни онкобольных, прикованных людей к кровати после травмы или аварии, просят родных облегчить их страдания. Когда мольбы и обезболивающие не помогают, чаще всего принимают это решение, заведомо совершая преступление.

Так, если нет финансовых средств на транспортировку больного в страну, где эвтаназия разрешена, то заказывают специальный препарат для проведения данной процедуры в домашних условиях из Китая. В одном из подобных случаев полиция так ничего и не заподозрила, так как отмеренные врачами три месяца для пациентки давно прошли.

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Автор - Татьяна Сазонова
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