Умерла народная артистка республики Татарстан Таслима Файзуллина
Таслима Файзуллина, которая является народной артисткой Татарстана, умерла. Об этой новости рассказала администрация Татарского государственного Академического театра им. Камала. Сотрудники выразили свое соболезнование близким людям и родственникам актрисы, которой было 66 лет.
Таслима родилась и жила в Башкирии, а ее учеба проходила в Уфимском училище искусств. Женщина переехала в Казань, где и начала свой путь в карьере. В данном городе она устроилась в Республиканский передвижной театр. Также в Казани она отучилась в Казанской академии культуры и искусств.
В 1991 году актрисе присвоили звание, которое говорит, что она является заслуженной артисткой Татарской АССР. В 2008 году она получила звание народного артиста уже республики. Но не только театр стал ее работой. Она обучала многих людей актерскому мастерству в университете культуры и искусств, а также в театральном училище.
Ранее стало известно о смерти Альбины Андреевны, которая является мамой Ларисы Гузеевой. Женщина тяжело болела и в возрасте 87 лет скончалась. Для Ларисы эта большая потеря, так как мама была саамы близким для нее человеком.