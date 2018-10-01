Умерла народная артистка республики Татарстан Таслима Файзуллина

Сегодня, 07:54 \\ Общество

Таслима Файзуллина, которая является народной артисткой Татарстана, умерла. Об этой новости рассказала администрация Татарского государственного Академического театра им. Камала. Сотрудники выразили свое соболезнование близким людям и родственникам актрисы, которой было 66 лет.

 Таслима родилась и жила в Башкирии, а ее учеба проходила в Уфимском училище искусств. Женщина переехала в Казань, где и начала свой путь в карьере. В данном городе она устроилась в Республиканский передвижной театр. Также в Казани она отучилась в Казанской академии культуры и искусств.

В 1991 году актрисе присвоили звание, которое говорит, что она является заслуженной артисткой Татарской АССР. В 2008 году она получила звание народного артиста уже республики. Но не только театр стал ее работой. Она обучала многих людей актерскому мастерству в университете культуры и искусств, а также в театральном училище.

Ранее стало известно о смерти Альбины Андреевны, которая является мамой Ларисы Гузеевой. Женщина тяжело болела и в возрасте 87 лет скончалась. Для Ларисы эта большая потеря, так как мама была саамы близким для нее человеком.

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Автор - Дарья Андросова
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