В Совфеде предложили владельцев крупных собак проходить спецподготовку

В Совете Федерации предложили ужесточить правила для владельцев крупных и “потенциально опасных” пород собак.

Член Совфеда РФ Олег Морозов рассказал о необходимости ввода строгой регламентации владения некоторых пород животных.

Чиновник рассказал, что необходимо создать обязательный список пород тех собак, которые могут нести опасность для человека. Согласно данному предложению, завести собаку “опасной” породы сможет только тот, кто пройдет обязательную специализированную подготовку.

Помимо этого, Морозов предложил ограничение на количество проживаемых в квартире животных. Как сказал сам Морозов: “Одно дело, загородный питомник, а городская квартира - уже другое”.

Также, чиновник признался, что сам является “собачником” с многолетним стажем и сам держал “серьезных крупных собак”. Поэтому он выступает за четкую регламентацию, касаемо крупных собак. Он утверждает, что четкие правила и ограничения снизят количество потенциальных угроз.

Также, Морозов подчеркнул, что подобная тема вызывает волну возмущений среди зоозащитников. Он поддерживает, что собак нужно любить, но не ущерб для других людей.

Данная идея была сформирована после нападения двух собак на свою хозяйку, от полученных травм женщина скончалась. Данное событие произошло 13 октября.